پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با اجرای ماده ۱۰ و مولدسازی داراییهای دولت، زمین برای طرحهای مسکن تامین میشود و اکنون با این طرح، ۸۷۴۰ هکتار از اراضی استان یزد برای طرحهای مسکن اختصاص یافته است.
به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما؛ علی نبیان با اشاره به پیشرفتهای اخیر در تأمین زمین برای طرح های عمرانی و مسکن افزود: فرآیندهای مرتبط با ماده ۱۰ و همچنین مولدسازی داراییهای دولت اکنون بهصورت جدی در حال انجام است و توانستهایم توافقات بسیار مهمی با دستگاههای مختلف دولتی برای تأمین زمین در سراسر کشور به دست آوریم.
وی ادامه داد: وجود قوانین متعدد از جمله ماده ۱۰ و مولدسازی موجب شده برخی دستگاهها در تأمین زمین به ما کمک کنند و برخی دیگر در قالب مولدسازی وارد عمل شوند. خوشبختانه این مراحل بهطور مستمر در حال اجراست و تا امروز هیچگونه کوتاهی در روند تأمین زمین صورت نگرفته است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به ضرورت توسعه محدودههای شهری و اقدامات الحاقی اظهار کرد: بخش عمدهای از تأمین زمین در کشور از طریق الحاقات بوده است. تاکنون حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی موردنیاز پروژهها تعیینتکلیف شده و در استانها نیز هرجا نیاز بوده، فرآیند الحاق انجام گرفته است.
نبیان با اشاره به بازدیدهای میدانی و مشاهده پیشرفت پروژهها گفت: «در بسیاری از سایتهای مسکن، عملیات اجرایی از جمله انتقال برق، تأمین آب، اجرای فاز نخست، کارهای زیربنایی، جویگذاری و جدولگذاری انجام شده و روند اجرا با سرعت مطلوبی ادامه دارد.
وی با قدردانی از همراهی دولت چهاردهم افزود: در یک سال گذشته بیش از ۴۷ هزار هکتار الحاق اراضی در سراسر کشور به تصویب رسیده که اقدامی بیسابقه در توسعه شهری محسوب میشود.
نبیان درباره وضعیت استان یزد نیز گفت: در یزد تاکنون ۸۷۴۰ هکتار الحاق انجام شده که شامل اراضی شهری و روستایی است و بخش مهمی از تأمین زمین طرح ها در این استان از همین پروژهها فراهم شده است.