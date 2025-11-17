به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛ این عملیات با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق و مأموران امنیتی و حراست سازمان اموال تملیکی انجام گرفت و تمامی تجهیزات پس از طی مراحل قانونی، از چرخه استفاده خارج شدند.

گفتنی است از این تعداد ۲۱۵ دستگاه ماینر در انبار خوی و میاندوآب و ۳۶ دستگاه ماینر در انبار ارومیه امحاء شد؛ که با امحاء این تعداد از ماینر‌های کشف شده تعداد کل ماینر‌های امحاء شده در سطح استان تا کنون به ۳۰۰۱ دستگاه ماینر رسید.

همچنین با توجه به خسارات مالی وارده، افزایش بار مصرفی و اختلال در پایداری شبکه برق به دلیل استفاده از ماینر‌های غیرمجاز روند شناسایی و کشف ماینر همچنان ادامه دارد و نیز امحای ماینر‌های توقیفی در چارچوب ضوابط قانونی تداوم خواهد داشت تا از سوءاستفاده از شبکه برق و منابع عمومی جلوگیری شود.