مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه، همزمان با پایان برداشت محصول سیب، از تولید بیش از ۳۸۰ هزار تن سیب در باغات شهرستان ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی ؛پرویز امجدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه، همزمان با پایان برداشت محصول سیب، از تولید بیش از ۳۸۰ هزار تن سیب در باغات شهرستان ارومیه خبر داد.

وی در این خصوص تأکید کرد: «محصول سیب از مهمترین محصولات باغی شهرستان ارومیه است که با کسب رتبه اول تولید استان، بیشترین میزان صادرات را در بین محصولات باغی به خود اختصاص داده است.»

وی افزود: سطح زیر کشت باغات شهرستان ارومیه بالغ بر ۵۲ هزار هکتار بوده که حدود ۲۱ هزار هکتار آن به محصول سیب اختصاص یافته است. ارومیه به عنوان عمده‌ترین تولیدکننده سیب درختی استان، مقادیر زیادی از این محصول را به کشور‌های همسایه صادر می‌کند.

امجدی همچنین اشاره کرد: «عمده ارقام تولیدی سیب در این شهرستان شامل رد دلیشز و گلدن دلیشز است، اما ارقام تابستانه و محلی و ارقام جدیدی مانند دلباراستیوال، گرانی اسمیت و گالا نیز کشت می‌شوند.»

وی با توجه به جایگاه استراتژیک این محصول افزود: «توسعه طرح جایگزینی پایه‌های رویشی مانند M۷ و M۹ با پایه‌های بذری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»

در پایان، امجدی به اهمیت حمایت از طریق تخصیص تسهیلات اصلاح و جایگزینی، یارانه نهال پایه‌های رویشی و ارائه راهکار‌های فنی جهت حفظ کیفیت پس از برداشت محصول به عنوان اولویت‌های مهم بخش باغبانی اشاره کرد.