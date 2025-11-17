به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی ؛حکمت جعفری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با اعلام این خبر گفت: امسال بر اساس براورد‌های انجام شده حدود ۲۵۰ کیلوگرم زعفران در استان تولید می‌شود و ۹۳ بهره‌بردار به‌طور مستقیم در این حوزه فعالیت دارند.

وی با اشاره به نقش زعفران در تقویت اشتغال غیرمستقیم افزود: هر هکتار زعفران حدود ۱۵۰ نفرروز اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند و مجموع اراضی زیرکشت فعلی سالانه نزدیک به ۱۰ هزار نفرروز اشتغال به همراه دارد.

جعفری خرده‌مالکی و هزینه‌های بالای تولید را از چالش‌های اصلی زعفران‌کاران اعلام کرد و گفت: در راستای افزایش بهره‌وری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، ارائه مشاوره‌های تخصصی و تخصیص تسهیلات بانکی در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد.

به گفته وی، با توجه به اینکه مصرف آب در کشت زعفران اندک است، این گیاه یکی از گونه‌های امیدبخش برای کشت در استان و موثر در حفظ و احیای دریاچه ارومیه به شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر گسترش کشت زعفران در مناطق مختلف استان، این محصول ارزشمند را به یکی از محور‌های اصلی توسعه اقتصادی و کشاورزی شمال‌غرب کشور تبدیل کرده است.