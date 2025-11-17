پخش زنده
امروز: -
نخستین شهرک مسکونی دولتی در سطح کشور، واقع در استان یزد، موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرنگار گروه مسکن خبرگزاری صدا و سیما، احسان خواجه رضایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد، در حین بازدید خبرنگاران از این شهرک اعلام کرد: این مجموعه، اولین شهرک مسکونی دولتی کشور است که پروانه بهرهبرداری آن صادر شده است.
مشخصات کلان پروژه:
وسعت کل سایت: ۳۷۷ هکتار تعداد واحدهای مسکونی: ۶۴,۰۵۶ واحد ظرفیت جمعیتپذیری: ۲۸۴,۰۵۰ نفر
طرح توسعه و فازبندی:
این شهرک در ۶ فاز مجزا در حال اجراست. فاز اول که پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارد، در جنوب سایت واقع شده و فازهای دوم تا ششم به صورت ساعتگرد حول محور مرکزی گسترده شدهاند.
ویژگیهای طراحی و معماری:
خواجه رضایی با اشاره به شاخصهای تعیین شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، ویژگیهای طراحی این شهرک را برشمرد:
محلهمحور و پیادهمحور: طراحی شهرک بر اساس محلات خوداتکا صورت گرفته که در مرکز هر یک از این ۶ محله، امکانات خدماتی از قبیل مدرسه، مسجد، مراکز تجاری و درمانی پیشبینی شده است.
محوریت مسجد جامع: قلب تپنده این شهرک، مسجد جامع است که در مرکز سایت قرار دارد و طراحی آن در حال نهایی شدن است. عملیات اجرایی این مسجد توسط سازمان همیاریها آغاز شده است.
بوستان زندگی: یک بوستان بزرگ به نام بوستان زندگی نیز توسط شهرداری یزد در حال طراحی و اجرا است.
نمای ایرانی-اسلامی: نمای ساختمانها با اصالت ایرانی-اسلامی و منطبق با بوم یزد طراحی شده و با «بازی در خط آسمان» و ایجاد تو رفتگی و بیرونآمدگیهای متنوع، از یکنواختی و خستگی بصری جلوگیری شده است.
واحدهای سه خوابه: تمامی واحدهای مسکونی، شمالی و جنوبی، به صورت سه خوابه طراحی و ساخته شدهاند.
دلیل انتخاب واحدهای سه خوابه:
مدیرکل راه و شهرسازی یزد در توضیح این تصمیم گفت: «با توجه به دغدغه ملی جوانی جمعیت و تأکید مقام معظم رهبری، طراحی واحدها به گونهای است که از "سخاوت" فضایی برخوردار باشد. اگر خانوادهای سه فرزند با جنسیتهای مختلف داشته باشد، نیاز به حداقل سه اتاق خواب جداگانه برای پدر و مادر، پسران و دختران احساس میشود. این طراحی سه خوابه، پاسخی به این نیاز و اصالت زندگی ایرانی است.»
پیشرفت خدمات و زیرساختها:
خدمات زیربنایی:به طور کامل اجرا شده است.خدمات روبنایی: علاوه بر مسجد جامع، مدارس سایت نیز مطابق با دستورالعلی در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شده و هم اکنون به مرحله گودبرداری رسیده است.
این شهرک مسکونی دولتی، نمونهای پیشرو در تلفیق اصول شهرسازی مدرن با هویت ایرانی-اسلامی و پاسخگویی به سیاستهای کلان جمعیتی کشور است.