به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان ، استاندار اصفهان با تبریک به جوانان نخبه استان که در بیست‌ودومین مسابقات ملی مهارت ایران موفق به کسب عنوان‌های برتر و رتبه نخست کشور از نظر میانگین امتیازات شدند گفت :این دستاورد ارزشمند، نشان‌دهنده توانایی‌های برجسته و تلاش هدفمند جوانان ماهر اصفهانی است که با اتکا به همت والا و پشتکار مثال‌زدنی خود، جایگاه استان را در سطح کشور ارتقا دادند.

مهدی جمالی نژاد افزود:این موفقیت نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، حمایت‌های کارشناسی، تلاش مربیان توانمند و اهتمام جدی مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای استان در توسعه مهارت‌آموزی است. نقش این دستگاه در تربیت نیروی انسانی ماهر، نقشی اساسی و تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی و صنعتی استان محسوب می‌شود.

استاندار اصفهان تأکید کرد:کسب رتبه نخست میانگین امتیازات در سطح کشور، نشان از ظرفیت عظیم نیروی انسانی استان دارد و امید تازه‌ای برای آینده‌ای مبتنی بر مهارت، نوآوری و اشتغال‌آفرینی ایجاد کرده است.

وی افزود:استان اصفهان همچنان به عنوان حامی اصلی برنامه‌های مهارت‌محور، از همه توان خود برای شکوفایی استعدادهای جوانان استفاده خواهد کرد.





