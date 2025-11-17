به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان در نشست با احزاب سیاسی استان اصفهان با اشاره به لزوم تشکیل خانه احزاب در اصفهان گفت: خانه احزاب نهادی است که در بیش از ۲۰ استان کشور تشکیل شده و نبود آن در اصفهان زیبنده استان نیست؛ خانه احزاب پایگاهی ارزشمند در مدیریت راهبردی احزاب است.

اسفندیار تاجمیری افزود: خانه احزاب دارای آئین‌نامه‌ای دارد که مطابق آن، مسئولیت متوجه خود احزاب بوده و به عنوان مجموعه‌ای غیردولتی توسط فراکسیون‌های جریان‌های مختلف در استان تشکیل می‌شود.



مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه گفت: صرف نظر از مکان خانه احزاب، به دنبال تمهید ساز و کارهای لازم در مدت زمان کوتاهی هستیم تا به تشکیل این نهاد منجر شود.



وی با اشاره به ساختار خانه احزاب در اصفهان گفت: در گذشته تصمیماتی پیرامون ساختار این نهاد گرفته شده بود اما اتفاق نظر برای ادامه ساختار گذشته وجو نداشت و مقرر شد که سنگ بنای اصولی و گام جدیدی در این حوزه برداشته شود.



تاجمیری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به انتخابات پیش‌رو تصریح کرد: بنا به ضرورت مشارکت و حضور بالای مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین با تأکید استاندار اصفهان، میز مشارکت در ستاد انتخابات تشکیل شده است که خانه احزاب نقش مهمی در این خصوص دارد.

وی افزود: در این حوزه لازم است نماینده سه فراکسیون تعیین و برای شرکت در جلسات مربوطه معرفی شود.



مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه منشور وفاق و شناسنامه احزاب در استانداری اشاره کرد و روزآمد کردن کانال ارتباطی مدیریت استان و احزاب را مورد تأکید قرار داد.