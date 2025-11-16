\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0634\u062a \u0647\u0646\u0631 \u0646\u06af\u0627\u0631\u06af\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0645\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0645\u06a9\u062a\u0628 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0646\u06af\u0627\u0631\u06af\u0631\u06cc \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0627\u0632 \u06f2\u06f5 \u062a\u0627 \u06f2\u06f9 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0646\u06af\u0627\u0631\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06f5 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0647\u0646\u0631 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646\u060c \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0639\u0644\u0627\u0642\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0647\u0646\u0631 \u0646\u06af\u0627\u0631\u06af\u0631\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.