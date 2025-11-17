جلسه کمیسیون ماده ۵ استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی ؛استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط فنی و کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها، اظهار داشت: دستگاه‌های مسئول در اجرای مصوبات کمیسیون، دقت و سرعت‌عمل بیشتری داشته باشند تا روند توسعه شهری با کمترین چالش پیش برود.

در این جلسه آخرین وضعیت طرح‌های شهری در حوزه ساماندهی کاربری‌ها، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و بررسی درخواست‌های تغییر کاربری در شهر‌های مختلف استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یکی از محور‌های جلسه امروز بررسی بخش‌هایی از طرح تفصیلی شهر‌های استان بوده و موضوعاتی همچون اصلاح شبکه معابر، تعیین تراکم ساختمانی، پهنه‌بندی کاربری‌ها و هماهنگی طرح‌های توسعه‌ای با نیاز‌های روز شهروندان مورد بررسی قرار گرفت