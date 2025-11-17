پخش زنده
نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی گفت:این شهرستان ۵ تالاب دارد که متاسفانه ناشناخته ماندهاند و باید بر احیای آنها از جمله تالاب ذوالبین فکر اساسی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرامرز شهسواری گفت: محیط زیست در صدور مجوزها توسعه شهری را در نظر بگیرد.
شهسواری بر حفظ محیط زیست تاکید کرد و گفت: توسعه شهری بدون توجه به منابع آبی و محیطزیست پایدار نیست و باید به ظرفیتهای بومی و طبیعی توجه شود.
وی بر احداث پاسگاه محیط بانی در تالاب بزوجیق تاکید کرد و گفت: تالاب بزوجیق یکی از تالابهای زیبای شهرستان هشترود با مساحت حدود ۱۰ هکتار است از این رو احیای این تالاب باید در دستور کار آب منطقهای باشد.
شهسواری گفت:شهرستان هشترود ۵ تالاب دارد که متاسفانه ناشناخته ماندهاند و باید بر احیای آنها از جمله تالاب ذوالبین فکر اساسی شود.