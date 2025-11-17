نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرستان هشترود پنج تالاب دارد که ناشناخته مانده‌اند و باید بر احیای آنها از جمله تالاب ذوالبین فکر اساسی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری گفت: اداره حفاظت محیط زیست در صدور مجوز‌ها توسعه شهری را در نظر بگیرد.

شهسواری بر حفظ محیط زیست تاکید کرد و گفت: توسعه شهری بدون توجه به منابع آبی و محیط‌زیست پایدار نیست و باید به ظرفیت‌های بومی و طبیعی توجه شود.

وی بر احداث پاسگاه محیط بانی در تالاب بزوجیق تاکید کرد و گفت: تالاب بزوجیق یکی از تالاب‌های زیبای شهرستان هشترود با مساحت حدود ۱۰ هکتار است از این رو احیای این تالاب باید در دستور کار آب منطقه‌ای باشد.