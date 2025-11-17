پخش زنده
با حکم وزیر راه و شهرسازی، کاپیتان طاهر عبدالحی، عضو جدید هیئت مدیره شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، بهطور رسمی بهعنوان مدیرعامل جدید ایرانایر منصوب و جایگزین حسین خانلری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما تغییرات مدیریتی در رأس شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) رقم خورد.
بر اساس این گزارش، حسین خانلری از سمت مدیرعاملی برکنار و در حکمی جداگانه، کاپیتان طاهر عبدالحی به این سمت منصوب شد.
کاپیتان طاهر عبدالحی، که از خلبانان با سابقه و شناخته شده هما محسوب میشود، هفته گذشته به عضویت هیئت مدیره این شرکت هواپیمایی در آمده بود. انتصاب او به عنوان سکاندار جدید ایرانایر، پس از گمانهزنیهایی صورت گرفت که پیش از این بر انتصاب فرزند شهید شیرودی به این جایگاه تأکید داشتند.
با تأیید حکم جدید توسط وزیر راه و شهرسازی، قرار است مراسم رسمی تودیع و معارفه مدیرعامل جدید و سابق ایرانایر، ظهر دوشنبه در تهران برگزار شود.