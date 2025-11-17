در دیدار اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان ماکو با فرماندار این شهرستان، بر ضرورت مشارکت گسترده مردم، همکاری نهادی و برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی ؛ شهلا تاجفر فرماندار ماکو، در دیدار اعضای هیئت نظارت بر انتخابات با بیان اینکه مشروعیت هر نظام وابسته به انتخابات و مشارکت مردم است، گفت: حضور آگاهانه مردم و رعایت قانون از سوی نامزد‌ها و مجریان، تضمین‌کننده سلامت انتخابات و مایه صیانت از نظام و انقلاب است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ماکو و حضور نیروی انسانی متخصص و کاردان، افزود: این توانمندی‌ها پشتوانه‌ای برای اداره صحیح انتخابات و پیشبرد توسعه شهرستان است.

تاج‌فر وجود برخی چالش‌ها و مشکلات در شهرستان را قابل رفع دانست و تأکید کرد: هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌ها باید در راستای بهبود معیشت مردم و تقویت اعتماد عمومی باشد.

فرماندار ماکو با اشاره به حساسیت منطقه مرزی و ضرورت حفظ وحدت، بر پرهیز از هرگونه مسائل تفرقه‌انگیز و حرکت در چارچوب نظام و انقلاب تأکید کرد.