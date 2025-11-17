یک منطقه و یک شهر مجاور اصفهان قرمز و پنج منطقه دیگر و یک شهر هم نارنجی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ شاخص کیفی هوای اصفهان امروز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه با میانگین ۱۰۰ AQIوضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص کیفی هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت ۶صبح این گزارش، در ایستگاه های پروین با ۱۵۲و شهر قهجاورستان با ۱۵۴ AQIدر وضعیت ناسالم برلی همه و به رنگ قرمز آلودگی است.

این در حالیست که این شاخص در ایستگاه های دانشگاه صنعتی اصفهان با ۱۱۸،زینبیه ۱۲۱،فرشادی ۱۰۴،کاوه ۱۴۱ و کردآباد ۱۲۶ AQI و شهر خمینی شهر با ۱۲۸ AQIدر وضعیت ناسالم برای گروه های حساس جامعه و به رنگ نارنجی است.

همچنین این شاخص در ایستگاه های ۲۵ آبان با ۱۰۰، پارک زمزم،فیض و رهنان با ۸۷، میرزاطاهر ۷۸،خرازی ۸۸،سپاهان شهر ۸۶،ولدان و هزار جریب با ۸۵، رودکی ۷۵بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۸۱، کاشان با ۶۹،شاهین شهر ۹۲، علوم پزشکی کاشان ۷۳،زرین شهر ۷۲،نجف آباد ۸۵ و مبارکه با ۹۴ AQIدر وضعیت قابل قیول و به رنگ زرد است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان، به دلیل انباشت آلاینده‌ها و تشدید شرایط آلودگی هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان تا پایان هفته، هشدار سطح زرد صادر کرد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.