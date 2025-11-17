پخش زنده
امروز: -
تیم فوتسال دانشآموزی پسران ایران با نتیجه سه بر صفر از سد کرواسی ۳ عبور کرد و حریف برزیل میزبان در مرحله یک چهارم نهایی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار یک هشتم نهایی دیشب تیم پسران دانشآموز ایران مقابل کرواسی۳ قرار گرفت و موفق شد با ارائه یک بازی منطقی با نتیجه سه بر صفر از سد حریف خود بگذرد.
شاگردان رضا داورزنی در این بازی با تقسیم انرژی خود برای ادامه جام، ابتدا در نیمه اول با ثبت برتری دو بر صفر راهی رختکن شدند سپس در نیمه مربیان بازی را تحت کنترل درآورده و با اداره جریان بازی یک گل دیگر در ضدحملات به اندوخته خود اضافه کردند.
در این بازی برای ایران محمد جواد سنگ تراشان، کیارش محمدی و محمدجواد رسولزاده گلزنی کردند.
اما با این پیروزی تیم فوتسال دانشآموزی پسران کشورمان حریف برزیل۳ در یک چهارم نهایی شد که دیشب موفق شده بود با نتیجه ۱۲ بر یک از سد کرواسی ۱ بگذرد و به این مرحله راه پیدا کند.
شبه فینال ایران و تیم سوم برزیل که متشکل از دانشآموزان منتخب سائوپائولو است یکی از حساسترین دیدارهای مرحله یک چهارم خواهد بود که امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار میشود.