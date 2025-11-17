پخش زنده
فعالیت سامانه بارشی، امروز بخشهای از شمالغرب، غرب و سواحل شمالی بارش باران، برف در ارتفاعات و وزش باد شدید موقت ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سامانه بارشی فعال در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، البرز و تهران باعث بارش باران، برف در ارتفاعات، وزش باد شدید موقت و کاهش دما میشود.
در استانهای همدان، مرکزی، لرستان و ایلام نیز این سامانه با شدت کمتر فعال است و احتمال خبزش گرد وخاک در برخی نواحی وجود دارد.
بر اساس پیشبینیها، سهشنبه بارشها محدود به خراسان شمالی خواهد شد و در مناطق شمالغرب و غرب کشور کاهش محسوس دما رخ میدهد.
از اواسط تا پایان هفته نیز با پایداری جو، افزایش غلظت آلایندهها در کلانشهرها دور از انتظار نیست.