

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نهمین شب از ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی، نمایندگان ووشو کاروان ایران در جدال مهیج فینال به مصاف رقبا رفتند.

در پایان رقابت‌ها هر ۶ ملی‌پوش ووشو ایران موفق به کسب مدال شدند تا سلحشوران پارسی رکورد صددرصدی مدال را از خود در عربستان‌سعودی برجای بگذارند.

بر این اساس سارا شفیعی، سهیلا منصوریان، امیرحسین همتی و عرفان محرمی به نشان طلا دست یافتند، فربد طالشی نقره‌ای شد و شهربانو منصوریان نیز نشان برنز گرفت.

سارا شفیعی، نماینده وزن منهای ۵۶ کیلوگرم ووشو کشورمان در فینال به مصاف شهد عبدالسدک از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر و امتیاز عالی این ووشوکار را شکست داد و به نشان طلای بازی‌ها دست یافت. شفیعی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقیبی از قرقیزستان و ترکیه را شکست داده بود.

سهیلا منصوریان، نماینده وزن منهای ۶۰ کیلوگرم ووشو کشورمان در این فینال به مصاف حبیبا ابومار از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازی‌ها دست یافت. منصوریان برای کسب مدال طلا، پیش از این رقیبی از تونس را شکست داده بود.

امیرحسین همتی، نماینده وزن منهای ۶۰ کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف یوسف حمودا از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازی‌ها دست یافت. همتی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقبایی از ترکیه، سودان و قرقیزستان را شکست داده بود.

عرفان محرمی، نماینده وزن منهای ۷۰ کیلوگرم ووشو کشورمان در فینال به مصاف ابرور خکیموف از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلا بازی‌ها دست یافت. محرمی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقبایی از مصر، پاکستان و افغانستان را شکست داده بود.

فربد طالشی، نماینده وزن منهای ۸۵ کیلوگرم ووشو کشورمان در فینال به مصاف الحسین وحدان از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر یک در راند حساس سوم، مقابل این ووشوکار شکست خورد و به مدال نقره بازی‌ها دست یافت. طالشی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقبایی از قزاقستان، آذربایجان و تونس را شکست داده بود.

با این نتایج درخشان ملی‌پوشان ووشو ایران، کاروان سفیران اقتدار کشورمان به رده دوم جدول کلی مدال‌ها صعود کرد.

مدال‌آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی هم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- سامیار عبدلی (شنا - ۵۰ متر قورباغه)

۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - یک ضرب)

۳ - فاطمه صادقی (کاراته - کاتا انفرادی)

۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)

۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)

۶- تیم ملی فوتسال

۷ - آتوسا گلشادنژاد (کاراته)

۸- ندا شهسواری و شیما صفایی (تنیس روی میز - دوبل)

۹- تیم ملی والیبال

۱۰- ندا شهسواری (تنیس روی میز)

۱۱- ساینا کریمی (تکواندو)

۱۲- سارا شفیعی (ووشو)

۱۳- سهیلا منصوریان (ووشو)

۱۴- امیرحسین همتی (ووشو)

۱۵- علی اصغر علیمرادیان (تکواندو)

۱۶- عرفان محرمی (ووشو)

مدال نقره

۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)

۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - مجموع)

۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)

۴ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)

۵- علیرضا نصیری (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۶- هومر عباسی (شنا - ماده ۵۰ متر کرال پشت)

۷- مرتضی نعمتی (کاراته)

۸- صالح اباذری (کاراته)

۹- فرشته حسن زاده (موی تای -وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم)

۱۰- زهرا اکبری (موی تای -وزن ۶۰- کیلوگرم)

۱۱- فاطمه حسینی (موی تای - وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم)

۱۲- مجید هاشم بیگی (موی تای - وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم)

۱۳- فربد طالشی (ووشو)

۱۴- امیررضا صادقیان (تکواندو)

۱۵- یلدا ولی نژاد (تکواندو)

۱۶- شهربانو منصوریان (ووشو)

مدال برنز

۱- مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)

۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)

۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)

۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم)

۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)

۶- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم - دوضرب)

۷- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)

۸- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)

۹- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)

۱۰ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)

۱۱ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یک ضرب)

۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)

۱۳ - محمد قاسمی (شنا - ۲۰۰ متر آزاد)

۱۴ - رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - دوضرب)

۱۵- رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - مجموع)

۱۶- امیرحسین هدایی و بنیامین فرجی (تنیس روی میز - دونفره)

۱۷- تیم ملی والیبال زنان

۱۸ - علی خوش روش (تکواندو)

۱۹ - هستی محمدی (تکواندو)

۲۰ - روژان گودرزی (تکواندو)