به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان (پاتنا) و بر اساس داده‌های برنامه یکپارچه نظارت و کنترل طرح (بینا)، یکی از طرح‌های مهم و شاخص شهرستان فریدونشهر، طرح نیرورسانی به روستای سیرزار است.

این طرح با اعتبار ۴۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال، ۲۹ مرداد امسال آغاز شده و براساس برنامه‌ریزی انجام شده، پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.

با تکمیل این طرح، زیرساخت‌های لازم برای تأمین برق پایدار و ایمن به ساکنان روستای سیرزار فراهم می‌شود و گامی مؤثر در توسعه روستایی و حمایت از رفاه و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه برداشته خواهد شد.