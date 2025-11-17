به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در دیدار با رئیس اسناد و کتابخانه‌های ملی منطقه غرب کشور، با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی مرکز نگهداری اسناد در استان، افزود: لرستان خاستگاه تاریخ و تمدن است؛ این سرزمین با پیشینه‌ای کهن و برخورداری از غارهای باستانی، محل شناسایی و تکامل انسان هوشمند بوده و حفظ اسناد آن یک نیاز ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان ادامه داد: در لرستان حجم قابل توجهی از اسناد تاریخی، پژوهشی و اداری وجود دارد که نیازمند یک مرکز مجهز برای نگهداری، آرشیو و دسترسی استاندارد است.

استاندار لرستان گفت: ایجاد چنین مرکزی یکی از نیازهای اصلی استان است و باید با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی پیگیری و تحقق یابد.

شاهرخی با بیان اینکه این استان ریشه در تاریخ بشر دارد،افزود: لرستان از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های انسان اولیه در فلات ایران است. وجود غارهای کهن و کشف شواهد حضور انسان هوشمند در این مناطق، نشان می‌دهد این سرزمین یکی از کانون‌های اصلی شکل‌گیری تمدن بوده است. محافظت از این پیشینه گران‌بها وظیفه‌ای ملی است.

وی همچنین از ضرورت تدوین و تکمیل «دانشنامه لرستان» سخن گفت و اظهار داشت: لرستان دارای ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و انسانی گسترده‌ای است که باید در قالب یک دانشنامه جامع گردآوری و مستندسازی شود.

استاندار لرستان تصریح کرد: همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی در این مسیر بسیار حائز اهمیت است.