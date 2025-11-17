پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی دهلران از کشت سبزی خورشتی در موسیان این شهرستان، برای نخستین بار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جلال یوسفی با اشاره به اهمیت توسعه کشتهای زودبازده و متناسب با شرایط اقلیمی، کاشت سبزی خورشتی در موسیان را گامی نو در زمینه تنوعبخشی به الگوی کشت شهرستان دانست و اظهار کرد: این امر میتواند به تقویت تولیدات محلی و کاهش وابستگی به خارج از شهرستان کمک کند.
وی سبزی خورشتی را محصولی مناسب برای تأمین مصرف داخلی شهرستان و در آینده نیاز استان دانست و افزود: این کشت بهدلیل دوره رشد کوتاه، سازگاری با شرایط منطقه و نقش مؤثر در تناوب مطلوب زراعی، گزینهای ارزشمند برای بهرهبرداران منطقه است.
یوسفی بر ضرورت رعایت اصول فنی در آبیاری، تغذیه گیاهی و مدیریت آفات نیز تأکید کرد.
مدیر جهاد کشاورزی دهلران توضیح داد: این برنامه با هدف معرفی کشتهای اقتصادی و تقویت درآمد بهرهبرداران، از سوی اداره تولیدات گیاهی، ترویج مدیریت جهاد کشاورزی دهلران و جهاد کشاورزی موسیان اجرا شده است.