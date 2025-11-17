خیمه فاطمیه مراغه وقایع صدر اسلام را از رحلت پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) با محوریت شهادت و مظلومیت حضرت زهرا (سلام الله علیها) به تصویر کشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این نمایشگاه در ۴۵ غرفه روایتگر رحلت پیامبر(صلی الله علیه و آله)، مظلومیت و خانه نشینی امیرالمومنین امام علی (علیهد السلام)، آتش زدن درب خانه، تشییع شبانه و مخفیانه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و حادثه عاشورا است.

خیمه فاطمیه از ۲۳ سال پیش بر اساس مستندات تاریخی و مذهبی در مراغه برپا شده است.

همزمان با برپایی این نمایشگاه هر شب آیین عزاداری دخت نبی مکرم اسلام(سلام الله علیها) با حضور مداحان و مردم در این خیمه برگزار می‌شود.

هدف از برپایی این نمایشگاه آشنایی بیشتر نسل جوان با حوادث و رویداد‌های تاریخی از زمان رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) تا غیبت امام زمان (عج) است.

نمایشگاه خیمه فاطمیه تا پنجم آذرماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۴ شب در بوستان آقالار پذیرای علاقه مندان است.