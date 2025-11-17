به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی تا اواسط وقت امروز دوشنبه در مناطق جنوبی و جنوب غربی استان و جاده‌های مواصلاتی آبادان به شادگان، ماهشهر به آبادان و اهواز، خرمشهر به اهواز باعث کاهش دید افقی خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: هم اکنون رطوبت نسبی هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۹۴ درصد و دید افقی ۴۰۰ متر گزارش شده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۳۰ درجه و کمترین دما ۲۰ درجه سانتیگراد بوده است.