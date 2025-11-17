استرس و فشار عصبی عوارض جبران ناپذیری دارند همچنین علائمی وجود دارد که به شما برای تشخیص شدت فشار عصبی و جلوگیری از آن کمک میکند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، قرار گرفتن بدن در شرایط پرفشار عصبی علائم و نشانه‌هایی دارد ؛ تحمل شرایط سخت و استرس زا اصلا کار راحتی نیست. یعنی نمی‌توانید یک جا بنشینید و بی تفاوت باشید و اجازه دهید تا این شرایط سخت هر طور که می‌خواهد برای خودش پیش برود. معمولاً این استرس‌ها علائمی در بدن تان دارند که شاید خیلی به آن‌ها توجه نکنید. اگر این علائم را دارید نشان می‌دهد مدام در حال تجربه استرس هستید.

دندان قروچه

بزرگترین علت دندان قروچه؛ استرس است. ممکن است متوجه شوید که مدام دندان هایتان را روی هم فشار می‌دهید و این کار را به صورت ناخودآگاه در هر موقع از روز یا هنگام شب در خواب هم به انجام می‌رسانید. علامت دندان قروچه هنگام خواب، سوزش فک صبح روز بعد است و اگر متوجه شدید که یکی از دندان هایتان کوتاه‌تر است یا این که سوزش فک دارید، احتمالاً در خواب دندان قروچه می‌کنید که علامت استرس است.

عرق زیاد

عرق کردن به دلایل مختلفی مثل ورزش، دمای بالای بدن یا استرس خطر رخ می‌دهد. اگر مدام در حال عرق کردن هستید، یعنی استرس زیادی را متحمل می‌شوید. بدن با عرق سعی دارد که حالت تدافعی به خودش بگیرد و در نتیجه هنگام استرس عرق زیادی را تجربه می‌کنید.

ریزش موی زیاد

اگر متوجه شدید که در حمام مقدار زیادی از مو‌های تان می‌ریزد، احتمالاً این علامت استرس پنهان است. استرس عامل ایجاد ریزش موی شدید می‌شود و چرخه رشد مو را به هم می‌ریزد؛ حتی ممکن است که بعد از یک واقعه استرس زا نزدیک به ۶ الی ۱۲ هفته ریزش موی شدید داشته باشید.

وجود نقاط قرمز روی پوست

اگر از آلرژی رنج می‌برید که هیچ، اما اگر به آلرژی مبتلا نیستید و نقاط قرمز روی پوست تان یا داخل دهانتان ایجاد می‌شود، همه این‌ها علامت استرس هستند؛ زیرا بدن در مواجهه با استرس مواد شیمیایی را تولید می‌کند که باعث ایجاد چنین عوارضی می‌گردد.

پرش چشم

استرس باعث ایجاد سیگنال‌های غیر طبیعی به مغز و ماهیچه‌های صورت می‌شود و در نتیجه پلک بدون این که تحت کنترل باشد، پرش پیدا می‌کند و باعث حرکت غیر متعادل پلک پایین و در موارد نادر پلک بالا می‌شود. پریدن پلک ممکن است چند ماه یا چند هفته طول بکشد، اما معمولاً به دلیل استرس است.

خشکی مداوم دهان

اگر مدام احساس تشنگی دارید، در صورتی که هیچ غذای نمکی نخورده‌اید، بهتر است که به وضعیت روحی روانی خود توجه کنید. تحمل استرس باعث می‌شود که غده‌های بزاقی دهان مسدود شوند و دهان تان مدام خشک باشد که در بلعیدن هم مشکل ایجاد می‌کند.