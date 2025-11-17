به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این مراسم استقبال که با حضور مردم ، مسئولان و جمعی از خانواده های معظم شهدا ، جانبازان و ایثارگران برگزار شد ؛ حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانانی که دوران جنگ را تجربه نکرده‌اند، اما شیفته راه شهدا هستند، چشمگیر بود .

در ایام فاطمیه ، پیکر پاک ۳۰۰ شهید گمنام در سراسر کشور تشییع می‌شود که از این تعداد، ۱۰۰ شهید در استان تهران و ۲۰۰ شهید در سایر استان‌ها میهمان مردم خواهند بود. پیکر پاک ۸ شهید گمنامی که امروز وارد استان سمنان شدند نیز در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تشییع می شود.

قرار است مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در استان سمنان با شعار خوش آمدی قهرمان در فضای مجازی بازتاب داشته باشد.

سردار عباس مطهری، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان سمنان گفت : برنامه دقیق تشییع پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در شهرستان‌های استان سمنان متعاقباً اعلام خواهد شد.