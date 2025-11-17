دومین دیدار تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان با برتری مقابل تیم دوم ژاپن به پایان رسید.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال ساحلی بازی‌های المپیک ناشنوایان امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) با برگزاری دیدار‌های روز دوم در توکیو پیگیری شد.

در این روز از مسابقات، حسام الدین خیراندیش و مسعود رستگار در قالب تیم ملی «الف» والیبال ساحلی به مصاف تیم «ب» ژاپن رفتند و موفق به شکست ۲ بر صفر این تیم شدند. دو گیم این دیدار به ترتیب با نتایج ۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۸ به پایان رسید.

تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران دیروز و در نخستین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان هم موفق به شکست ۲ بر صفر تیم «ب» کانادا شده بود.

والیبال ساحلی ایران در قالب دو تیم «الف» و «ب» با هدایت فریدون الهامی در بازی‌های المپیک ناشنوایان شرکت کرده است. بهنام بگجانی مربی و سرپرست این تیم‌هاست.