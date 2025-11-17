المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان؛ حذف دونده ایرانی در ۱۰۰ متر
نماینده دوهای سرعت ایران در المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ در رقابتهای مقدماتی ماده ۱۰۰ متر جواز حضور در مرحله نیمهنهایی را کسب نکرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، طارق عبیات دونده سرعتی کشورمان امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ - توکیو، به مصاف حریفان خود رفت و با ثبت زمان ۱۱.۵۹ ثانیه در جایگاه سوم گروه خود ایستاد، اما این رکورد برای صعود به مرحله نیمهنهایی کافی نبود.
در این ماده که ۵۷ ورزشکار حضور داشتند تنها ۱۶ دونده برتر جواز حضور در مرحله نیمهنهایی را دریافت کردند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.