به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مأموران حراست اداره برق شهرستان لنجان، عوامل اطلاعات سپاه فولادشهر و کلانتری ۱۸ فولادشهر پس از شناسایی و مراجعه به محل، با قطع انشعاب غیرمجاز، تجهیزات استخراج رمز‌ارز را توقیف کردند.

حراست اداره برق شهرستان لنجان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از برق، موارد را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا تماس تلفنی با حراست اداره برق شهرستان لنجان اطلاع‌رسانی کنند.