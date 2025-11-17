وزیر ارتباطات برای انجام مذاکرات رسمی و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه فناوری و ارتباطات، عازم باکو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای سید ستار هاشمی،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه برنامه راهبردی «دیپلماسی فناوری» و با هدف تقویت همکاری‌های بین‌المللی، عازم جمهوری آذربایجان شد تا در کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات راه دور ۲۰۲۵ (WTDC-۲۵) که با عنوان «اتصال جهانی، معنادار و مقرون به‌صرفه برای آینده‌ای دیجیتال فراگیر و دکتر سید ستار هاشمی، راهی باکو شد تا در این رویداد مهم جهانی که از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات و با میزبانی جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود، شرکت کند. این سفر بخشی از برنامه فعال وزارت ارتباطات برای تقویت نقش‌آفرینی ایران در عرصه سیاست‌گذاری بین‌المللی فناوری و توسعه تعاملات منطقه‌ای و جهانی است.

کنفرانس WTDC-۲۵ از ۲۶ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و بیش از ۱۵۰۰ نماینده از حدود ۱۵۰ کشور در آن حضور دارند.

بر اساس اطلاعیه وزارت دیجیتال جمهوری آذربایجان، محور‌های اصلی این دوره شامل امنیت سایبری، مهارت‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و سلامت دیجیتال است؛ حوزه‌هایی که در خط مقدم دستورکار تحول دیجیتال جهان قرار دارند.

این رویداد همچنین به تدوین نقشه راه جهانی دیجیتال برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹، بررسی و تصویب قطعنامه‌های تخصصی و اجرای ابتکارات منطقه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دارد.

وزیر ارتباطات افزون بر شرکت در این کنفرانس در چندین نشست دوجانبه شرکت خواهد کرد. دیدار با وزیران ارتباطات برخی کشور‌ها همچون مالزی، هند، پاکستان، الجزایر و جمهوری آذربایجان و نیز جلسه ویژه با دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات در دستور کار این سفر قرار دارد.

این دیدار‌ها و رایزنی‌های دوجانبه در چارچوب تقویت برنامه راهبردی «دیپلماسی فناوری» انجام می‌شود و محور‌هایی مانند گسترش همکاری‌های فنی و فناورانه، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای امنیت سایبری و پشتیبانی از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در بازار‌های بین‌المللی را دنبال می‌کند.

برنامه راهبردی «دیپلماسی فناوری» در وزارت ارتباطات با هدف شکستن انحصار دیجیتال و ارتقای نقش ایران در نظام بین‌المللی حکمرانی فناوری طراحی شده است. این سیاست ضمن افزایش مشارکت کشور در تدوین استاندارد‌ها و مقررات جهانی، زمینه ورود گسترده‌تر شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان ایرانی به بازار‌های منطقه‌ای و جهانی را فراهم می‌کند.

این رویکرد می‌کوشد جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در معماری دیجیتال جهان تقویت کند، ظرفیت‌های فناورانه کشور را به‌صورت منسجم معرفی کند و مسیر بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی و فناورانه را هموار سازد.

سفر وزیر ارتباطات به باکو نیز در همین چارچوب، نقطه‌ای مهم در تقویت همکاری‌های بین‌المللی و پیگیری منافع فناورانه ایران به شمار می‌رود.