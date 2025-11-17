در آیین روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار مهدی قاسم‌پور، سرپرست اداره کتابخانه عمومی مانه و مسئول کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر آشخانه، موفق به دریافت نشان از دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ همزمان با آغاز سی‌وسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین گرامیداشت روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار» و معرفی برگزیدگان نخستین دوره «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران»، در تالار وحدت تهران برگزار شد و بنابر نظر داوران کتابخانه عمومی شهید بهشتی آشخانه موفق به کسب نشان آموزش در بخش کاربران در کتابخانه عمومی شد.

فرماندار سملقان این موفقیت ارزشمند را به کتابداران پر تلاش کتابخانه عمومی شهید بهشتی آشخانه تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد: با تلاش و همدلی شاهد ترویج بیشتر فرهنگ با ارزش کتابخوانی و کسب موفقیت های بیشتری باشیم.

جایزه ملی «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه‌ عمومی ایران» برای نخستین بار در کشور و با رویکردی ملی و در راستای ترویج نوآوری در کتابخانه‌های عمومی طراحی شده است و به کتابخانه‌هایی تعلق می‌گیرد که در یکی از حوزه‌های خدمات کتابخانه‌ای با عملکردی خلاقانه، اثربخش و الهام‌بخش در جامعه خدمت‌گیر فعالیت داشته اند.