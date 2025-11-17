مدیر دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: تاکنون ۵۰ سارق تجهیزات شبکه توزیع نیروی برق دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: از پارسال تاکنون ۵۰ سارق تجهیزات شبکه توزیع نیروی برق در حوزه کاری این شرکت شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شده‌اند.

محمد یاوری اظهارداشت: این نوع سرقت‌ها باعث بروز مشکلاتی از قبیل اختلال در تأمین برق شهروندان، آسیب به تجهیزات برقی و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری شبکه برق می‌شود.

وی همچنین به موضوع مقابله با دستگاه‌های غیرمجاز رمز ارز اشاره کرد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۴۲۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز دارایی بدون مجوز از ۶۳ مرکز غیرمجاز در شهرستان‌های حوزه شرکت توزیع نیروی برق فارس کشف و ضبط شده است.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: به منظور سهولت در اخذ گزارش‌های مردمی در این زمینه، سامانه پیامکی «۳۰۰۰۵۱۲۱» راه‌اندازی شده است که مردم فارس به واسطه آن می‌توانند از طریق ارسال پیامک، مراکز غیر مجاز را معرفی کنند و از پاداش ریالی مطابق با دستورالعمل وزارت نیرو بهره‌مند شوند.