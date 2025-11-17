به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اصغر نظری، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر اظهار کرد: طی گزارشی مبنی بر عارضه شدید سوختگی کوهنوردی در گردولو نجاتگران این جمعیت بلافاصله با یک خودروی آمبولانس به منطقه حادثه اعزام شدند.

وی افزود: تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر پس از تلاش بی وقفه در منطقه گردولو، بعد از رسیدن به مصدوم که دارای عارضه شدید سوختگی بود بعد از انجام دادن اقدامات پیش بیمارستانی، مصدوم را به سایت B پل معلق انتقال و به عوامل محترم اورژانس مشگین شهر جهت انتقال به مرکز درمانی تحویل دادند.

رئیس جمعیت هلال احمر مشگین شهر با اشاره به اینکه نجاتگران هلال احمر همواره آماده ارائه خدمات به هموطنان هستند، گفت: ندای امداد جمعیت هلال با شماره تماس ۱۱۲ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به حوادث است و هم میهنان گرامی در موقع بروز حوادث می‌توانند گزارش خود را به این سامانه اعلام نمایند.