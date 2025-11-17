تیم‌های فوتسال شهرداری و سن ایچ در ساوه مقابل یکدیگر به میدان می‌روند و پالایش نفت شازند میهمان فولاد هرمزگان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور و از هفته چهاردهم با آغاز دور برگشت این رقابت‌ها دو تیم همشهری شهرداری و سن ایچ در ساوه مقابل یکدیگر به میدان می‌روند و تیم رده دوازدهمی پالایشگاه امام خمینی شازند نیز در اهواز با فولاد خوزستان رده ششمی مسابقه می‌دهد.

نمایندگان ساوجی فوتسال استان در حالی مقابل یکدیگر به میدان می‌روند که سن ایچ در ۴ مسابقه از ۵ دیدار رودررو با شهرداری پیروز میدان بوده و تنها یکی از دیدار‌های دو تیم از سال ۱۴۰۲ تا کنون با تساوی به پایان رسیده است.

شهرداری ساوه که در ۱۳ مسابقه گذشته خود تنها ۶ امتیاز کسب کرده در ۵ دیدار اخیر مقابل حریفان بازنده میدان بوده و برای جبران امتیازات از دست رفته چشم به نتایج در دور برگشت دارد.

در آن سوی میدان سن ایچ با کسب ۲۰ امتیاز از دور رفت، در خانه پنجم جدول رده‌بندی قرار گرفته و برای رسیدن به کورس بالانشینان به سه امتیاز این دیدار می‌اندیشد.

تمامی مسابقات هفته چهاردهم ساعت ۱۶ دوشنبه ۲۶ آبان در شهر‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.