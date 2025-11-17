پخش زنده
طرح ملی وتداوم تبدیل سیمهای مسی به کابل خودنگهدار در شهرستان آران و بیدگل اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور برق شهرستان آران و بیدگل گفت: این طرح با هدف افزایش قابلیت اطمینان و بهبود کیفیت برقرسانی در حال اجراست و اجرای آن موجب کاهش چشمگیر تلفات انرژی، افزایش ایمنی شبکه در برابر عوامل جوی و نیز کاهش قطعیهای مکرر برق میشود.
یگانه افزود: کابلهای خودنگهدار جدید در مقایسه با سیمهای مسی سنتی، مقاومت بیشتری در برابر باد و طوفان، بارش و سرقت دارند و همچنین احتمال بروز آتشسوزی را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهند.
وی گفت: از ابتدای مرداد امسال تاکنون، حدود ۳۰ کیلومتر دیگر از شبکه برق شهرستان با کابلهای خودنگهدار جایگزین شده و برای اجرای این طرح، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.