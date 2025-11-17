پخش زنده
تصادف زنجیرهای در جاده پارسآباد - مشگینشهر ۲ نفر مصدوم، ۱ نفر فوتی بر جای گذاشت همچنین تصادف سواری موهاوی در خیابان ساحلی نرسیده به پل یعقوبیه اردبیل متاسفانه یک کشته و یک مصدوم داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل،معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل، از وقوع یک تصادف زنجیرهای با ۲ نفر مصدوم، ۱ نفر فوتی و ۳ نفر حادثهدیده، در جاده پارسآباد - مشگینشهر خبر داد.
فتاح زاده با اعلام این خبر گفت: در پی تماس اورژانس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC)، مبنی بر وقوع تصادف زنجیرهای خودروهای نیسان، کوییک و موتورسیکلت در کیلومتر ۴۵ جاده پارسآباد - مشگینشهر نرسیده به سهراهی بران، بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه موقت بران و عامل و دو تیم پشتیبان از پایگاه سربند جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.
فتاح زاده اظهار کرد: عوامل امدادی یک نفر فوتی (راننده کوییک) را پس از رهاسازی فنی تحویل عوامل اورژانس دادند؛ یک مصدوم دیگر حادثه نیز با عملیات نجات فنی رهاسازی و به اورژانس تحویل داده شد.
همچنین تصادف سواری موهاوی در خیابان ساحلی نرسیده به پل یعقوبیه اردبیل متاسفانه با یک کشته و یک مصدوم هممراه بود.