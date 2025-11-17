به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمد سرلک بیان کرد: عملیات آزادسازی ۱۰۰ هزار مترمربع حریم راه در محور سه‌راهی شول‌آباد تا روستای انوج با هماهنگی نماینده دادستان و نیروی انتظامی انجام شد.

وی با اشاره به استناد قانونی این اقدام افزود:بر اساس ماده ۱۷ قانون ایمنی راه‌ها هرگونه کشت، ساخت‌وساز و تصرف در حریم راه بدون اخذ مجوز، تجاوز محسوب می‌شود و راهداری موظف است نسبت به رفع آن اقدام کند.

به گفته رئیس اداره راهداری الیگودرز تصرفات کشاورزی موجود باعث کاهش ایمنی مسیر و ایجاد خطر برای کاربران جاده‌ای شده بود که با همکاری دستگاه‌های مربوطه کاملاً برطرف شد.

سرلک در پایان تأکید کرد: صیانت از حریم راه و تأمین ایمنی تردد از اولویت‌های راهداری است و این اقدامات به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.