به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه،همزمان با سالگرد ارتحال عالم بزرگ و هنرمند چیره دست کرمانشاهی مرحوم آیت الله سید مرتضی نجومی و با حضور تعدادی از خوشنویسان و هنرمندان استان از صفحه اختصاصی این عالم هنرمند در پرتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در این مراسم با اشاره به شخصیت والای مرحوم آیت الله نجومی گفت: این چهره ماندگار جهان اسلام علاوه بر فقهات، تفسیر قرآن و علم در زمینه هنر شخصیتی بزرگ و کم نظیری هستند در رشته‌های مانند خوشنویسی، صحافی، تذهیب، ادبیات، مرقع سازی و نقاشی استادی برجسته بود و در هنر خوشنویسی و بویژه خط ثلث در جهان اسلام سرآمد بود.

تیموری با بیان اینکه هر ماه این صفحه به یکی از مفاخر فرهنگی و هنری استان اختصاص می‌یابد افزود:این ماه آثار و مطالب مربوط به مرحوم آیت الله نجومی در این صفحه منتشر می‌شود.