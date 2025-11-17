پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر همچنان در وضع قرمز قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز دوشنبه بیست و ششم آبان منتهی در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۸۸، خرمشهر با ۱۵۹، کارون با ۱۶۰، اهواز با ۱۵۳، ماهشهر با ۱۵۴، آغاجاری با ۱۵۶، بهبهان با ۱۶۸ و ملاثانی با ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
شاخص کیفی هوا در شهرهای شادگان، هفتکل، سوسنگرد، شوشتر، لالی، دزفول و اندیمشک در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و شهرهای هندیجان، رامشیر، رامهرمز، ایذه، دزپارت، هویزه و اندیکا در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.
در این مدت وضعیت هوا در شهرهای شوش و مسجدسلیمان در وضع سبز و پاک قرار گرفت.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.