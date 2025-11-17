پخش زنده
غبارروبی حرم امامزاده صالح ابن موسی کاظم (ع) با حضور اقشار مختلف و خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲روزه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مراسم غبارروبی و عطرافشانی حرم مطهر امامزاده صالح ابن موسی کاظم (ع) با حضور اقشار و اصناف مختلف مردم و جمعی از خانواده شهدای دفاع مقدس۱۲روزه برگزار شد.
در این مراسم معنوی، خادمان این آستان مقدس به همراه مردم و خانواده شهدا با غبارروبی، شستوشوی ضریح و عطرافشانی رواقها، فضای حرم را معطر کردند.
این آئین با تلاوت قرآن کریم آغاز و با قرائت زیارتنامه و دعا برای شادی روح شهدا و رفع مشکلات مسلمانان همراه بود.
مسئولان آستان مقدس با قدردانی از مشارکت مردمی، حضور خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲روزه را گرامی دانسته و از مجاهدتها و ایثارگری آنان قدردانی کردند.