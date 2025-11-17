به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه،مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پیشنهاد مسئولان استان مبنی بر برگزاری کنگره ملی خوشنویسی با عنوان از میرزا رضا کلهر تا آیت الله نجومی در آینده نزدیک خبر داد.

تیموری کرمانشاه را مهد هنر بویژه در زمینه خوشنویسی دانست گفت:خوشنویسان بزرگی مانند میرزا رضاکلهر پدر خط نستعلیق و آیت الله سید مرتضی نجومی سرآمد خط ثلث در جهان اسلام اهل استان کرمانشاه هستند.

وی همچنین از برگزاری مراسم تجلیل از چهره های ماندگار استان در رشته های مختلف با پیگیری استاندار کرمانشاه خبر داد و گفت در این مراسم که احتمالا از عید مبعث امسال برگزار می شود از دست کم چهل چهره برتر و ماندگار استان در رشته های مختلف قدردانی می شود.