پیاده روی روزانه یک روش ساده، کم هزینه و موثر برای کاهش چربی شکم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پیادهروی تند چه در فضای باز و چه روی تردمیل برای ذهن و بدن معجزه میکند. کسانی که ساعتهای زیادی پشت میز مینشینید، تغییر محیط و چند دقیقه حرکت، حس رهایی و سرزندگی میدهد.
برای بیشتر افراد، ۳۰ تا ۶۰ دقیقه پیادهروی روزانه میتواند تفاوت ایجاد کند و چهار تا هشت هفته پیادهروی منظم نتایج قابلمشاهدهای دارد و عواملی مثل سن، تغذیه و متابولیسم هم نقش دارند.
اثر پیادهروی را با مواردی مانند اضافه کردن چالش، ترکیب پیاده روی با تمرین های دیگر،ثابت قدم بودن و درست راه رفتن می توان افزایش داد.