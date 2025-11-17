بسیاری از مردم بر اساس باور غلط، داروی آنتی بیوتیک را خودسرانه مصرف می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیماران از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک خودداری کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک به خبرگزاری صداوسیما گفت: با سرد شدن هوا بیماری‌های فصلی و ویروسی شیوع پیدا می‌کند که بسیاری از مردم بر اساس باور غلط داروی آنتی بیوتیک را خودسرانه مصرف می‌کنند.

دکتر علیمحمدی افزود: بسیاری از بیماری‌های فصلی عامل ویروسی دارند و مصرف آنتی بیوتیک تنها مقاومت دارویی در بدن افراد ایجاد می‌کند و در درمان و یا کاهش علایم بیماری تاثیری ندارد.