معرفی برترینهای هنرهای رزمی ترکیبی قهرمانی کشور
برترینهای مسابقات قهرمانی کشور هنرهای رزمی ترکیبی آقایان در سبک سنتی مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات قهرمانی کشور هنرهای رزمی ترکیبی آقایان AMMA در رده سنی بزرگسالان و سبک سنتی، ۲۴ و ۲۵ آبان به میزبانی هیئت انجمنهای ورزشهای رزمی استان مرکزی در مجموعه ورزشی شهدای پنج مرداد برگزار شد.
در پایان این رقابتها نفرات برتر در ۸ وزن به شرح زیر معرفی شدند:
وزن ۱۲۰ کیلوگرم:
مقام اول: رضا رﺣﻤﺎﻧﯽ (ﺗﻬﺮان)
مقام دوم: محمد ﺟﻠﯿﻞ زاده (ﺧﻮزﺳﺘﺎن)
مقام سوم: ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻌﯿﻤﺎﯾﯽ روﺣﺎﻧﯽ (ﻣﺎزﻧﺪران)، حسن قاسمی (لرستان)
وزن ۹۶ کیلوگرم:
مقام اول: مسلم ﻓﺘﺢ اﻟﻬﯽ (لرستان)
مقام دوم: امیر مسعود ﺣﺎﺟﯿﻠﻮﺋﯿﺎن ﻣﺮﻓﻪ (اﻟﺒﺮز)
مقام سوم: محمد ﺧﺎﻧﻤﺤﻤﺪی ﻫﺰاوه (ﻣﺮﻛﺰی)، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی (ﮔﯿﻼن)
وزن ۸۵ کیلوگرم:
مقام اول: امیرحسین ﻣﯿﺮﭼﻨﺎری (ﺧﻮزﺳﺘﺎن)
مقام دوم: حسین ﺑﻬﻤﻨﯽ (ﻣﺮﻛﺰی)
مقام سوم: اﮐﺒﺮ ﻃﺎﻫﺮی (اﯾﻼم)، اﻣﯿﺪ ﻣﻬﺪوی ﻧﯿﮑﻮ (ﻣﺮﻛﺰی)
وزن ۷۷ کیلوگرم:
مقام اول: مهران روﺣﯽ ﺳﺎریﻧﺼﯿﺮﻟﻮ (ﺗﻬﺮان)
مقام دوم: پژواک زرﯾﻦ ﻣﺎه (تهران- توابع)
مقام سوم: ادریس زﺑﺮدﺳﺖ ﮔﺒﺮآﺑﺎد (ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی)، اﻣﯿﺮ ﻫﺎروﻧﯽ (اﺻﻔﻬﺎن)
وزن ۷۱ کیلوگرم:
مقام اول: میلاد ﻣﺤﻤﻮدی ﻧﺴﺐ (ﯾﺰد)
مقام دوم: محمد روﻣﺎﻧﯽ (ﺧﻮزﺳﺘﺎن)
مقام سوم: رﺿﺎ ﻗﺎرﻟﻘﯽ (اﻟﺒﺮز)، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﺎزﮔﺎر (زﻧﺠﺎن)
وزن ۶۵ کیلوگرم:
مقام اول: علی اﮐﺒﺮ اﺣﻤﺪی (ﺗﻬﺮان)
مقام دوم: آرمان ﺧﻨﺠﺮی ﮐﻔﺮاج (تهران- توابع)
مقام سوم: علیرضا ﺧﻮﺋﯿﻨﯽ (زﻧﺠﺎن)، ﻣﻬﺮﺷﺎد ﻫﺪاﯾﺘﯽ (ﻣﺎزﻧﺪران)
وزن ۶۰ کیلوگرم:
مقام اول: بهمن ﺷﺮﻓﯽ (اﻟﺒﺮز)
مقام دوم: محمدرضا ﻣﻮﺳﻮیﺗﻼﺟﯿﻤﯽ (ﻣﺎزﻧﺪران)
مقام سوم: مهدی دزﻗﯽ (تهران)، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮﻓﺮدی (ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ)
وزن ۵۶ کیلوگرم:
مقام اول: امید ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﯽ (ﺧﻮزﺳﺘﺎن)
مقام دوم: محمد ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻦ (اﻟﺒﺮز)
مقام سوم: امیر رﺿﺎ زارﻋﯽ (ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ)، داﻧﺶ ﻗﺎﺳﻤﯽ (ﻛﺮدﺳﺘﺎن)