به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیین معنوی نماز باران به امامت نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امرروز دوشنبه ۲۴ آبان در صحن مطهر آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) اقامه شد.

در این مراسم معنوی، نمازگزاران با قرائت دعای توسل از خداوند مهربان بارش رحمت الهی و نزول باران را طلب کردند.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و ولایتمدار، در فضایی آکنده از معنویت و خشوع، برای طلب رحمت الهی و نزول باران برکت و رحمت برگزار شد.