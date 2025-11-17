به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر سی و پنجمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی گفت: اجرای نمایش‌های منتخب مرحله نخست (بازبینی) جشنواره با عنوان رضوان، از امشب در پنج نقطه از مشهد شامل مجتمع کوهسر، پردیس آکتور، سالن استاد نوری حوزه هنری و سالن اصلی تئاتر شهر در مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا (ع) آغاز شده است.

محمد حسن زاده بیان کرد: در این مرحله ۱۳ تئاتر خیابانی و ۱۵ تئاتر صحنه‌ای منتخب از شهرستان‌های مشهد، قوچان، کاشمر، فریمان، سبزوار، نیشابور، خواف، تربت حیدریه به نمایش عمومی درمی‌آید.

او ادامه داد: مراسم پایانی این جشنواره و اعلام برگزیدگان آن روز ۲۹ آبان در سالن اصلی تئاتر شهر مجتمع فرهنگی-هنری امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.

دبیر سی و پنجمین دوره جشنواره تئاتر استان (رضوان) افزود: این جشنواره با اهدافی همچون رونق‌بخشی به تولید، مرور و ارزیابی هنری آثار تولید شده استان در یک سال گذشته، ایجاد فضایی پرشور و تاثیرگذار برای ارتباط موثر تئاتر با مخاطبان، تبادل دانش و تجارب هنری میان هنرمندان و نیز کشف و معرفی استعداد‌های نوظهور برگزار می‌شود.

به گفته او، فرهنگ منور رضوی و ایرانی، ارزش‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، ایثار و شهادت و به ویژه دفاع مقدس ۱۲ روزه، وحدت و انسجام ملی و اسلامی، توجه به شخصیت زنان و ارتقای نهاد خانواده، معرفی مفاخر فرهنگی و دینی ایران، معرفی و تقویت هویت ایرانی و اسلامی از جمله موضوعات این جشنواره به شمار می‌رود.