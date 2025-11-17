پخش زنده
امروز: -
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: گرفتار شدن سر یک پسر ۱۳ ساله میان بالابر و دیوار، مرگ وی را رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مجتبی دهقانی افزود: در این حادثه که در خیابان جی اتفاق افتاد، یک نوجوان۱۳ ساله هنگام استفاده از بالابر غیراستاندارد داخل یک مغازه آجیلفروشی، میان بالابر و دیوار گرفتار شد و لحظاتی دلخراش را رقم زد.
وی ادامه داد: با اعلام حادثه، گروههای عملیاتی دو ایستگاه به محل اعزام شدند. شدت و نوع گرفتارشدگی بهگونهای بود که هر ثانیه برای نجات این نوجوان اهمیت حیاتی داشت.
دهقانی گفت: پس از رها سازی نوجوان از میان سازه و دیوار و تحویل مصدوم به اورژانس، فوت نوجوان تایید شد.
وی افزود: این رخداد بار دیگر هشدار جدی درباره خطرات بالابرهای غیراستاندارد و بدون ایمنی را یادآور میشود و با رعایت حداقلهای ایمنی میتوان از چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد.