سهیلا و شهربانو منصوریان در مسابقات ووشو بازی‌های کشور‌های اسلامی موفق به کسب یک نشان طلا و یک نشان برنز شدند‌.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نهمین شب از ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نهایی به مصاف رقبای خود رفتند.

سهیلا منصوریان، نماینده وزن زیر ۶۰ کیلوگرم ووشو در پایان بازی‌های کشورهای اسلامی به مصاف حبیبا ابومار از مصر رفت و با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به نشان طلا دست یافت. وی رای کسب نشان طلا، پیش از این رقیبی از تونس را شکست داده بود.

شهربانو منصوریان هم که در وزن زیر ۷۰کیلوگرم ووشو به مصاف منت‌الله علی از مصر رفته بود، با نتیجه ۲ بر صفر مقابل این ووشوکار نتیجه را واگذار و نشان برنز خود را قطعی کرد.