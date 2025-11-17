پخش زنده
استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در لیست پر استنادهای ۲۰۲۵ موسسه کلاریویت آنالیتیکس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، موسسه کلاریویت آنالیتیکس (ISI) سابق، تازهترین فهرست پژوهشگران پر استناد جهان در سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد.
دکتر مهدی دهقان استاد تمام دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه ریاضیات در فهرست پر استنادهای جهان قرار گرفت.
دهقان با بیش از ۲۸ هزار استناد و بیش از ۷۹۰ عنوان مقاله و با شاخص اچ ایندکس ۸۲ به این مهم دست یافتند در ضمن ۴۶ درصد مقالات ایشان ۱Q و ۳۳ درصد مقالاتشان ۲Q میباشد.
این فهرست از سال ۲۰۱۴ به صورت سالیانه منتشر میشود و پژوهشگرانی که تأثیر قابل توجه و گستردهای در حوزههای تحقیقاتی خود داشتهاند را معرفی میکند.
در آخرین فهرست پژوهشگران پر استناد؛ تعداد ۶ هزار و ۸۶۸ نفر در زمینههای علمی مختلف معرفی شدهاند.
محمدعلی منصورنیا استاد اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه علوم اجتماعی و مجید سلطانی دانشیار گروه تبدیل انرژی–بایو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در زمینه بینرشتهای از دیگر پژوهشگران پر استناد ایران در این فهرست معتبر هستند.