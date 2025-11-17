به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان لنده، از اعزام بیش از ۴۰ دانش‌آموز دختر این شهرستان به اردوی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

سرهنگ روح الله ویسی هدف این اردو را آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت و الگوگیری از سیره و روش و منش شهیدان در سبک زندگی ایرانی اسلامی عنوان کرد و گفت: این اردو‌ها فرصتی برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به دانش‌آموزان است و با همین هدف امروز این اعزام به ظرفیت ۴۰ نفر دانش‌آموز دختر با همکاری آموزش‌ و پرورش و بسیج این تعداد دانش‌آمو به مدت سه روز برای بازدید از یادمان‌های شهدای هویزه، شلمچه و طلائیه بازدید می کنند.

ویسی اضافه کرد: دانش‌آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور، سفیران فرهنگی برای مقابله با تهاجم مجازی دشمن خواهند شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنده با اشاره آسیب‌های فضای مجازی و ضرورت تقویت معنویتبا بهره گیری از مقام شامخ شهدا در این فضا ادامه داد: فضای مجازی امروز میدان جنگ نرم است و ما باید با روایتگری زنده از شهدا، معنویت دفاع مقدس را در شبکه‌های اجتماعی گسترش دهیم.