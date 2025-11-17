به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، زریر صالح پور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی ۲۰۰ شهید والامقام را در کارنامه خود دارد گفت: شهدایی که در اوج جوانی درس را رها کردند تا از سرزمین، اعتقادات و مردم خود دفاع کنند.

صالح پور افزود: در دوران دفاع مقدس در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ شهید از دانشگاه آزاد اسلامی داشتیم که هفت شهید از واحد یاسوج و سه شهید نیز از واحد گچساران بودند.

وی با قدردانی از سدت اندکاران برپایی این آیین معنوی ادامه داد: این قبیل برنامه‌های فرهنگی از جمله یادمان‌های شهدا، نسل جوان و دانشجویان کم سن و سالی که در عصر دفاع مقدس حضور نداشته‌اند را نسبت به وقایع آن دوران آگاه می‌کند و باعث می‌شود عزم این نسل برای تحصیل و البته پاسداشت آرمان‌های شهدا جدی‌تر شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تصریح کرد: این یادواره در ادامه یادواره‌های سنوات قبل برگزار شد که دو سال پیش هفتمین یادواره را برگزار کردیم و امسال نیز به همت بسیج دانشجویی و همراهی کانون‌های فرهنگی و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه، یادواره هشتم درحال برگزاری است.

وی اظهار کرد: ۶۰ درصد از شهدای دانشجوی ما، بین ۲۰ سال تا ۳۵ سال سن داشتند که این نشان می‌دهد دانشجویان ما نه فقط برای رسیدن به علم و آگاهی تلاش می‌کردند، بلکه خدمت به جامعه، مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز مد نظرشان بود و امروز نیز ما باید به وصیت آنها که ادامه این مسیر بوده است، عمل کنیم.

صالح پور اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در جنگ دوازده‌ روزه ۷۵ شهید تقدیم امت اسلامی کرد که این شهدا در کنار شهدای دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در دوران دفاع مقدس نشان می‌دهد که دانشگاه آزاد و البته همه دانشگاه‌ها همچنان پای کار انقلاب اسلامی حضور دارند.