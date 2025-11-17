به منظور شرکت در دومین نشست بین المللی اتصال ریلی چین به اروپا، وزیر راه و شهرسازی ایران صبح روز دوشنبه به وقت محلی وارد پکن پایتخت چین شد.

سفر وزیر راه و شهرسازی به چین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ فرزانه صادق مالواجرد علاوه بر حضور این نشست که در شهر تاریخی شیان در مرکز چین برگزارمی شود، دیدار‌های دو جانبه‌ای نیز با مقامات کشور‌های شرکت کننده در این اجلاس خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی در بدو ورود به چین در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پکن، هدف اصلی از این سفر را حضور در اجلاس اتصال ریلی چین به اروپا عنوان کرد و گفت: با توجه به جایگاه ژئوپولیتیک و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران قطعا حضور ما در این اجلاس و همچنین دیدار‌ها و صحبت‌هایی که در حاشیه این نشست‌ها انجام خواهد شد می‌تواند در راستای نقش آفرینی بیشتر کشور ما در این حوزه بسیار موثر باشد.

صادق با بیان اینکه با توجه به چشمه باری که در چین وجود دارد ایران می‌تواند دروازه ورود به اروپا باشد، گفت: صحبت‌های اولیه‌ای انجام شده که بتوان از سرخس تا چشم ثریا یک خط ریلی آن هم به صورت قطار پرسرعت راه اندازی کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حاشیه این اجلاس نشست‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین بازدید‌هایی از ظرفیت‌های ریلی کشور چین انجام خواهد شد افزود: موضوع مهم این است که ساختار ریلی در بسیاری از کشور‌ها باعث توسعه‌ آنها شده و در کشور ما هم با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد هم در مسیر شمال به جنوب و هم مسیر ترانزیتی شرق به غرب قطعا توسعه خطوط ریلی می‌تواند باعث پیشرفت و توسعه کشور شود.

صادق گفت: به جز مسیر و ریل، ناوگان هم در این حوزه بسیار اهمیت دارد و ما کسری‌های زیادی در حوزه ناوگان به ویژه در لوکوموتیو داریم که باید آن را رفع کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در پایان ابراز امیدواری کرد، بعد از این سفر و با توجه به بازدید‌ها و صحبت‌هایی که هم در حوزه ساخت خطوط ریلی و هم در حوزه تامین ناوگان انجام خواهد شد بتوان قدم‌های موثری در جهت تنظیم ساختار ریلی کشور برداشت.

دومین نشست اتصال ریلی چین به اروپا روز سه شنبه با حضور مقاماتی از کشور‌های این مسیر و همچنین شرکت‌ها و فعالان حوزه ریلی در شهر شیان در مرکز استان شانشی چین برگزار خواهد شد.

در این سفر، معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و دو تن از اعضاء کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی وزیر راه و شهرسازی را همراهی می‌کنند.